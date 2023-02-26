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ВС РФ уничтожили 6 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили 6 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении

Российские военные на Купянском направлении нанесли поражение подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Масютовка и Кисловка на территории Харьковской области.

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