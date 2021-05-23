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Сводка от УНМ ДНР 22-23.05.2021. ВФУ переместили на Донбасс минометы НАТОвского образца. США выявили недостачу военного имущества, переданного Украине

Брифинг официального представителя Управления Народной милиции ДНР по обстановке на 22.05.2021 НМ ДНР сообщила о военной ситуации в республике за 21 мая общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 5 раз.

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