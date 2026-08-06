Названы новые сроки испытаний «украинской» системы ПРО для перехвата баллистики

Генеральный директор скандально известной по коррупционным схемам украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех назвала новые сроки, когда система ПРО «Фрея» (Freyja) для перехвата баллистических целей «собственного производства» пройдет первые полигонные испытания.
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