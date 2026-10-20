Поддержка Украины является тяжелой ношей для бюджета европейских государств. Об этом 19 октября заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
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