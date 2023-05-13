Чёрный список: Как советские спецслужбы мстили за своих и охотились за террористами

В мире хорошо усвоили, что скрыться от мести советских спецслужб невозможно. Покушение на Захара Прилепина для российского общества стало ещё одним маркером того, что государство пока не решилось на кардинальные меры по отношению к террористам.
В мире хорошо усвоили, что скрыться от мести советских спецслужб невозможно. Покушение на Захара Прилепина для российского общества стало ещё одним маркером того, что государство пока не решилось на кардинальные меры по отношению к террористам.
Свежие комментарии