Детскую регату в Крыму провели, несмотря на штормовой ветер

Самыми запоминающимися моментами были порванные паруса, перевороты лодок и слезы участников. Это отметил директор «Спортивной школы технических видов спорта» Леонид Деденов, описавший подробности проведения соревнований по парусному спорту «На призы командующего Черноморского флота РФ».
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