Создатели русской озвучки для Star Wars: KotOR показали новый дневник разработки: б...

Создатели русской озвучки для Star Wars: KotOR показали новый дневник разработки: будут известные голоса из фильмовКоманда KotOR Russian Project представили новый дневник разработки русской озвучки для Star Wars: Knights of the Old Republic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)