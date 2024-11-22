16 вещей, которые вы увидите только в Канаде

Канада бьет мировые рекорды по популярности. И оказывается, репутация страны с невероятно красивой природой, вежливыми и образованными жителями и другими приятными и в своем роде уникальными вещами вполне заслуженна.
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