Жильцы дома на Плющихинской улице в Новосибирске обратились к Александру Бастрыкину из-за того, что через год после сдачи новостройки в ней не работают лифты и не благоустроен двор.
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