На дорогах Крыма в три этапа проведут акцию «Пешеход. Пешеходный переход!»

В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения ДТП с участием пешеходов на территории РК сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Пешеход.
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