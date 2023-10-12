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Крымское информационное агентство

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На дорогах Крыма в три этапа проведут акцию «Пешеход. Пешеходный переход!»

На дорогах Крыма в три этапа проведут акцию «Пешеход. Пешеходный переход!»

В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения ДТП с участием пешеходов на территории РК сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Пешеход.

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