В Сочи продолжают ставить на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство  

В городе-курорте проводятся проверки о соблюдении гражданами, получившими гражданство России, законодательства о воинской обязанности, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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