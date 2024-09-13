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Новости южных регионов

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В Сочи продолжают ставить на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство  

В Сочи продолжают ставить на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство  

В городе-курорте проводятся проверки о соблюдении гражданами, получившими гражданство России, законодательства о воинской обязанности, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

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