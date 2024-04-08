Как комфортно жить в крошечной квартире в 18 «квадратов»

Людей становиться все больше, а места для комфортной жизни все меньше. Вместе с этим фактом к архитекторам и строителям приходит осознание того, что в будущем люди должны полностью отказаться от просторных жилищ.
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