Максим Гольдарб: Хор флюгеров в Украине зазвучит громче, услышат больше

Я понимаю, что обиженный неучастием в потоках и невниманием флюгер-парень ищет другие берега, но всё-таки хорошо: «Наше руководство глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию.