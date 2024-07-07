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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Официальный телеграм-канал ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН На Курильских островах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

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