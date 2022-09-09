СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила Сорокина
    деньги на ветер,никакого долголетия нет. всё это пи@шь, му@дёшь и провокация. этот собякин не  знает откуда ещё качну...Собянин: К концу ...

Посвященная московскому спорту выставка пройдет в «Лужниках» в честь Дня города

Посвященная московскому спорту выставка пройдет в «Лужниках» в честь Дня города

Мероприятие пройдет в это воскресенье Сегодня пресс-служба департамента спорта Москвы уведомила, что 11 сентября в олимпийском комплексе «Лужники» состоится выставка достижений столичного спорта «Спорт ЭКСПО» в рамках празднования Дня города.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх