Сегодня планово отключают электричество только в Астрахани и Началово

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В субботу, 13 апреля, плановые отключения электричества коснутся лишь Астрахани и села Началово Приволжского района: Самое короткое отключение продлится 2 часа, самое длительное - 11 часов.
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