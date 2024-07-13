Минниханов потребовал взять на учет все воздушные суда после трагедии в Камском Устье

После крушения легкомоторного самолета Cessna 172, выполнявшего экскурсионный полет у Камского Устья, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил провести учет всех летательных аппаратов и организацию полетов в регионе.
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