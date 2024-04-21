Юрист рассказал, в каких случаях работник может остаться без декретных Ирэн ОрлонскаяВ Российской Федерации каждый работодатель обязан предоставить сотруднику денежное пособие по беременности и родам в течение 10 дней с момента запроса.
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