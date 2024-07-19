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Скандал в Варшаве: в атаковавших Украину иранских ударных БПЛА нашли польские компоненты

Скандал в Варшаве: в атаковавших Украину иранских ударных БПЛА нашли польские компоненты

Польское Radio Zet сообщает: принадлежащая государственному Агентству промышленного развития компания Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan продала Ирану комплектующие к «Шахедам», которые затем обрушились на украинские цели.

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