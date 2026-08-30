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Царьград

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FT узнал, как правящая династия Лихтенштейна тайно расширила полномочия монархии

FT узнал, как правящая династия Лихтенштейна тайно расширила полномочия монархии

Князь Лихтенштейна тайно расширил свою власть под видом технических поправок.Правящая династия Лихтенштейна — одна из старейших и богатейших монархий Европы — провела консолидацию власти, которая осталась незамеченной для широкой общественности.

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