Протоиерей Алексеев: Донской иконе Богоматери можно молиться о победе и спасении души

Русский священник объяснил, что в день Донской иконы верующие молятся о победе над врагами.Православные христиане в праздник Донской иконы Божией Матери возносят молитвы Богородице о спасении душ и даровании победы над противниками, рассказал РИА Новости настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово протоиерей Андрей Алексеев.
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