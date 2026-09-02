Большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банковских услугах

Почти половина опрошенных россиян никогда не слышали термин «нейрокогнитивные технологии», однако около 70% респондентов выразили желание использовать банковские продукты и сервисы, разработанные с применением этих технологий, и готовы им доверять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД РФ заявил о в...
- Ответ России на у...
- НН Сирены в Киеве пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым