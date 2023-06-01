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Новосибирский депутат Ростислав Антонов прокомментировал награду от Шойгу

Новосибирский депутат Ростислав Антонов прокомментировал награду от Шойгу

Ростиславу Антонову и ещё двум депутатам вручили медаль "Укрепление боевого содружества".В Новосибирске на сессии горсовета 31 мая депутатам Ростиславу Антонову, Сергею Бондаренко и Лилии Гончаровой вручили медали "Укрепление боевого содружества".

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