Русские ушли в подполье, на улицу выходят только «смертники», а молодежь отрывается, как в последний раз: Как сейчас живет Одесса

Как живет Одесса через 10 лет после показательной казни прорусских активистов Валентин АЛФИМОВ Наши люди до сих пор в Одессе есть и они ждут и русскую армию, и русский мир Фото: REUTERS Пожар в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года начал новую главу русского города Одесса с нацистскими маршами и отрицанием своей истории.