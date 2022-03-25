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Ряд улиц Симферополя останется без света 25 марта

Ряд улиц Симферополя останется без света 25 марта

Из-за планового ремонта трансформаторных подстанций и линий электропередач некоторые улицы крымской столицы останутся без электричества 25 марта.

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