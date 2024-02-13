Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Ожидается поставка еще 470 единиц оборудования Реализуемый в Москве национальный проект «Здравоохранение» включает переоснащение поликлиник и больниц, строительство современных комплексов, реконструкцию действующих зданий, а также внедрение качественно новых стандартов экстренной, онкологической, гематологической и других видов помощи.