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Дегунинские вести

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Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Ожидается поставка еще 470 единиц оборудования Реализуемый в Москве национальный проект «Здравоохранение» включает переоснащение поликлиник и больниц, строительство современных комплексов, реконструкцию действующих зданий, а также внедрение качественно новых стандартов экстренной, онкологической, гематологической и других видов помощи.

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