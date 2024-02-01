На 2% поднялась стоимость бензина на российской бирже Стоимость бензина марки Регуляр-92 увеличилась почти на 2% по итогам торгов 31 января.
Пронедра
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На 2% поднялась стоимость бензина на российской бирже Стоимость бензина марки Регуляр-92 увеличилась почти на 2% по итогам торгов 31 января.
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