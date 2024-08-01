Предприимчивый севастополец заработал на обмане инвесторов почти 40 млн рублей

Следователями ОМВД по Гагаринскому району Севастополя расследуется уголовное дело о мошенничествах, совершённых в крупных и особо крупных размерах под предлогом получения прибыли от инвестирования в предпринимательскую деятельность.
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