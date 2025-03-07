Кроссовер Honda S7 будет конкурировать с Теслой[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад Honda анонсировала новое семейство электромобилей Ye, которое создано специально для Китая и при участии местных партнеров.
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