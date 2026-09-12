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Талалаев — о ничьей с «Факелом»: «В каждом матче привозим мяч себе. Я обещал, что до октября будет трясти»

Талалаев — о ничьей с «Факелом»: «В каждом матче привозим мяч себе. Я обещал, что до октября будет трясти»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о ничьей с «Факелом» (2:2) в гостевом матче 8-го тура РПЛ.

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