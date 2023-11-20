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История России

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10 пассажирских самолетов, исчезнувших навсегда

10 пассажирских самолетов, исчезнувших навсегда

Авиакатастрофы были неотъемлемой частью авиации с самого первого полета. Несмотря на огромный прогресс, достигнутый в области повышения безопасности, трагические авиакатастрофы и загадочные исчезновения самолетов происходят до сих пор.

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