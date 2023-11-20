10 пассажирских самолетов, исчезнувших навсегда

Авиакатастрофы были неотъемлемой частью авиации с самого первого полета. Несмотря на огромный прогресс, достигнутый в области повышения безопасности, трагические авиакатастрофы и загадочные исчезновения самолетов происходят до сих пор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии