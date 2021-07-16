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Мошенники начали использовать школьные выплаты для обмана россиян

Мошенники начали использовать школьные выплаты для обмана россиян

Такое заявление сделал директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин. Подобный обман стал распространяться после объявления о назначении дат подачи заявок на заявления для получения государственных льгот, передает РИА Новости.

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