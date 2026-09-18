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Постпред России при ОБСЕ назвал условия остановки боевых действий на Украине

Постпред России при ОБСЕ назвал условия остановки боевых действий на Украине Никакого перемирия на Украине не будет, пока не будут достигнуты дог.

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