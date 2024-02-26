Erl Schweizer

Стабильность России под серьезной угрозой по причине нагнетания Царьградом ненависти между русскими и другими народами. Где-то президент РФ реально компетентен на вы высочайшем уровне, есть сферы, в которых его компетенция скомкана националистической мутью. Отстаивание законных прав и интересов русских нельзя смешивать с оголтелым национализмом, попранием Конституции страны.