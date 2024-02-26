Вопрос о продолжительности конфликта на Украине остается в руках президента России Владимира Путина, сообщает американская радиостанция Wyso.
«Сомнений нет»: в США забили тревогу из-за детали в поведении Путина
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"российский лидер проявил уверенность в военной и экономической стабильности страны,"
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8 час.
Erl Schweizer
Стабильность России под серьезной угрозой по причине нагнетания Царьградом ненависти между русскими и другими народами. Где-то президент РФ реально компетентен на вы высочайшем уровне, есть сферы, в которых его компетенция скомкана националистической мутью. Отстаивание законных прав и интересов русских нельзя смешивать с оголтелым национализмом, попранием Конституции страны.
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3 час.
Александр Ляшенко
Erl Schweizer, где твои доказательства,того,что ты здесь утверждаешь?
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3 час.
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