Эксперт дал советы, как продлить срок службы смартфонов

Рекомендации могут увеличить срок эксплуатации устройства на 2-3 года.Денис Кувиков, директор регионального инжинирингового центра SafeNet при НТИ, поделился с RT советами о том, как продлить жизнь смартфонам.
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