Пушков: при Харрис политика США станет ещё хуже, чем при Байдене

Если кандидат в президенты Соединённых Штатов Камала Харрис одержит победу на выборах, то политика США станет ещё хуже, чем при действующем американском лидере Джо Байдене, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
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