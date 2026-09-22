Силы ПВО сбили за ночь 297 дронов ВСУ на территории РФ

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 297 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Историк Гавришко ...
- ЛЛ Историк Гавришко ...
- Британское руково...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым