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Царьград

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Правда о вторжении в Курскую область из первых рук: Интервью с выжившими без цензуры

Правда о вторжении в Курскую область из первых рук: Интервью с выжившими без цензуры

Выжившие русские жители с оккупированных врагом территорий Курской области рассказали Царьграду правду о вторжении.

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