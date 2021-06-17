«Безопасные дороги – детям!» под таким названием прошел автопробег в Чусовом Пермского края

В период проведения краевого профилактического мероприятия «Лето – это жизнь!» в Чусовом сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественным советом при территориальном отделе внутренних дел организовали ежегодное мероприятие – автопробег «Безопасные дороги – детям!».