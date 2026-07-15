Страна и люди
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Страна и люди

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В Госдуме заверили, что не будут поднимать пенсионный возраст еще 20 лет

В Госдуме заверили, что не будут поднимать пенсионный возраст еще 20 лет

Никаких оснований или предпосылок для дискуссии о поднятии пенсионного возраста «абсолютно» нет. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отвечая на вопрос Zvezdanews .

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Комментарии
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Vladimir
Ну, если пообещали не поднимать, то точно поднимут через год-два.
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1 м.