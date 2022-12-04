Названа причина гибели 700 тюленей в Махачкале

Массовая гибель тюленей в Дагестане вызвана природными факторами, заявили местные власти.Как сообщили в дагестанском минприроды, основной версией гибели тюленей, которых нашли на берегу Каспийского моря, признаны естественные природные факторы.
Массовая гибель тюленей в Дагестане вызвана природными факторами, заявили местные власти.Как сообщили в дагестанском минприроды, основной версией гибели тюленей, которых нашли на берегу Каспийского моря, признаны естественные природные факторы.
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