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Названа причина гибели 700 тюленей в Махачкале

Названа причина гибели 700 тюленей в Махачкале

Массовая гибель тюленей в Дагестане вызвана природными факторами, заявили местные власти.Как сообщили в дагестанском минприроды, основной версией гибели тюленей, которых нашли на берегу Каспийского моря, признаны естественные природные факторы.

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