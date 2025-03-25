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Царьград

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ОДК ускоряет сертификацию с ПД-8: SJ-100 готов к новым испытаниям

ОДК ускоряет сертификацию с ПД-8: SJ-100 готов к новым испытаниям

Объединенная двигателестроительная корпорация поставила дополнительные двигатели ПД-8 для сертификации самолета SJ-100.

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