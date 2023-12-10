Лавров посоветовал «позвонить Зеленскому» с вопросом об урегулировании конфликта

Вопросы о перспективах урегулирования конфликта в Украине следует адресовать не Москве, а Киеву. Об этом заявил в ходе своего онлайн-выступления на Дохийском форуме министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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