СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    7% умных на страну это очень мало.Когда один в поле...
  • Николай Чернявский
    На таких героях надо воспитывать нашу молодёжь !!! А дур дома-2 и им подобные давно пора закрыть !!!"ЧЕТЫРЕ БАТАЛЬОНА...
  • Виталий Кирпиченко
    Клаузевиц отдыхает! А Суворов ещё не родился. До Жукова и Рокоссовского руки не доходят. Были гении "Табуреткин" и Шо...Роджерс: Хроники ...

Приходится признавать

Приходится признавать

Ведущая газета США впервые опубликовала репортаж об обстрелах ВСУ мирных жителей Андрей Соколов    Сквозь густую завесу лжи Запада о событиях на Украине правда все-таки начала пробиваться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
16 час.
Виталий Кирпиченко
Беда в том, что вместо свержения неугодного государственного строя Украины, Россия приобрела себе дополнительную &quot;порцию&quot; русофобов не только на Украине, но и во всём мире. О погибших и покалеченных долго помнить все будут.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх