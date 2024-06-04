Ведущая газета США впервые опубликовала репортаж об обстрелах ВСУ мирных жителей Андрей Соколов Сквозь густую завесу лжи Запада о событиях на Украине правда все-таки начала пробиваться.
Приходится признавать
Комментарии
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Юрий анин
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16 час.
Виталий Кирпиченко
Беда в том, что вместо свержения неугодного государственного строя Украины, Россия приобрела себе дополнительную "порцию" русофобов не только на Украине, но и во всём мире. О погибших и покалеченных долго помнить все будут.
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15 час.
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