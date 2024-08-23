В Москве началось тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму

В столице началось тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму. Оно продлится до 14:00. Москвичи смогут ознакомиться с избирательным процессом, а специалисты проверят готовность и корректность работы системы.
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