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Раскрыты новые механизмы ожирения: удовольствие от еды как ключ к контролю веса

Раскрыты новые механизмы ожирения: удовольствие от еды как ключ к контролю веса

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что долгосрочные диеты с высоким содержанием жиров могут снижать удовольствие от еды, что, в свою очередь, может способствовать развитию ожирения.

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