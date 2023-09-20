Военное обозрение

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Генсек НАТО Столтенберг призвал западные страны «срочно нарастить» поставки систем ПВО Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал западные страны «срочно нарастить» поставки систем ПВО Украине

Украина нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны, а также в средствах обслуживания и расходниках, причем срочно.

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