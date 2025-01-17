«Слышь, сюда иди!»: группа подростков избила и ограбила кондитеров в Екатеринбурге

На данный момент известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Среди них оказались два восьмиклассника, студент и взрослый, ранее судимый мужчинаВ Екатеринбурге банда из четырёх подростков ограбила двух поваров-кондитеров.
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