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Пятый канал

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Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж истребителя Су-34 нанес авиаудар по личному составу и пункту дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», используя бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

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