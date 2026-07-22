Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж истребителя Су-34 нанес авиаудар по личному составу и пункту дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», используя бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
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