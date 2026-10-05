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Регионы России

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Захарова с иронией прокомментировала публикации о переброске Эстонией войск к границе с Россией

Захарова с иронией прокомментировала публикации о переброске Эстонией войск к границе с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения в СМИ об активной переброске войск Эстонией к российским границам и строительстве новой военной базы в Нарве для размещения до тысячи солдат.

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